Ташкентские рынки: видео, после которого вы не будете ходить в магазин

Все еще думаете, в какой магазин зайти в Ташкенте, чтобы купить самые свежие и вкусные продукты? Посмотрите скорее наше видео и все поймете!

Если вы приехали в Ташкент и захотели купить вкусных фруктов, овощей или кусок свежего мяса, то что вы выберете: супермаркет или местные рынки?

После этого видео, которое сегодня выложил местный хокимият, у вас не останется сомнений, что вам следует прямо из самолеты бежать на волшебный рынок Ташкента.

Наверняка, немногие знают о специальных зонах на ташкентских базарах с невысокими ценами на сельхозпродукцию.

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Сейчас их 40 на самых популярных дехканских рынках. Например, яйца продаются от 350 до 550 сумов, замороженное и свежее куриное мясо продается по цене 14 000-18 000 сумов за 1 кг.

Цена 1 кг сахара — от 4600 до 4850 сумов, муки — 2 700, риса — 5700, а растительное масло стоит 8800-9000. Работают терминалы.

Более 1500 тонн картофеля, лука и цветной капусты привезли фермеры из Сурхандарьи, эти овощи продаются с машин по невысоким ценам.

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Организована продажа более 375 тонн сельскохозяйственной продукции, овощей и сухофруктов. Не забыта и мясная продукция: в 30 оборудованных холодильниками пунктах можно купить баранину и говядину по цене 32000-36000 сумов за килограмм.

Все еще думаете о магазинах? Тогда пересмотрите наше видео!