09:57 02 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.19
  • EUR10332.75
  • USD9446.65
Поиск
Видео

Золотистый ретривер выгуливает ребенка в коляске - видео

Получить короткую ссылку
61 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube

Тот самый случай, когда не нужно тратить деньги на няню, если у вас в доме живет большой и умный пес. Смотрите скорее наше трогательное видео!

Собаки - лучшие друзья людей. Однако некоторые псы еще и отличные няни.

В этом видео золотистый ретривер по-настоящему ухаживает за малышом.

Ретривер и хаски знакомятся с крохотными котятами - милое видео >>

Пес тянет хозяйку за халат, если ребенок плачет, выгуливает его по улицам города в коляске, укачивает и, естественно охраняет чуткий сон.

Тот самый случай, когда не нужно тратить деньги на няню, если у вас в доме живет большой и умный пес.

Питбуль ходит на цыпочках по дому - очень смешное видео >>

Это видео быстро стало популярным и набрало уже более 700 тысяч просмотров на YouTube.

Теперь в городе все знают, что если по улице идет пес с коляской - нечему удивляться.

Лучшая няня: хаски присматривает за маленьким далматинцем - милое видео >>

Скорее смотрите это трогательное видео!

Теги:
юмор, дети, YouTube, пес, животные, животное, Животные, собаководы, собака, собака, собаки, смешное видео, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Патрик Бабумян
Счастливы без мяса: знаменитости-веганы - фотолента
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Ваше искусство объединяет народы: Матвиенко о Русском драмтеатре в Ташкенте
Дни узбекского кино в Москве
Что покажут москвичам на Неделе узбекского кино - афиша



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054