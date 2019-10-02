Золотистый ретривер выгуливает ребенка в коляске - видео

Тот самый случай, когда не нужно тратить деньги на няню, если у вас в доме живет большой и умный пес. Смотрите скорее наше трогательное видео!

Собаки - лучшие друзья людей. Однако некоторые псы еще и отличные няни.

В этом видео золотистый ретривер по-настоящему ухаживает за малышом.

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Пес тянет хозяйку за халат, если ребенок плачет, выгуливает его по улицам города в коляске, укачивает и, естественно охраняет чуткий сон.

Тот самый случай, когда не нужно тратить деньги на няню, если у вас в доме живет большой и умный пес.

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Это видео быстро стало популярным и набрало уже более 700 тысяч просмотров на YouTube.

Теперь в городе все знают, что если по улице идет пес с коляской - нечему удивляться.

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Скорее смотрите это трогательное видео!