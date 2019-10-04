10:38 04 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.19
  • EUR10332.75
  • USD9446.65
Поиск
Видео

Застрявший хаски и другие провалы собак - смешное видео

Получить короткую ссылку
40 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube

Посмотрите нашу пятничную подборку самых смешных провалов собак: от падений до самых курьезных ситуаций - в нашем видео!

Собаки - лучшие друзья человека, однако иногда твой приятель может тебе насолить или попасть в самую непростую ситуацию, из которой его нужно будет вытаскивать.

Ретривер и хаски знакомятся с крохотными котятами - милое видео >>

Когда собаки ловят мяч и падают, когда устраивают дома бардак, рвут туалетную бумагу, врезаются в стены при беге, застревают в двери, боятся кошек, пачкаются и многое другое - это называется попал в передрягу. 

Самая жуткая игрушка в мире: реакция собаки - смешное видео >>

В сегодняшней пятничной подборке предлагаем вам посмотреть Топ-29 лучших собачьих провалов. Только самые смешные видео, собранные по всем Интернету.

Золотистый ретривер выгуливает ребенка в коляске - видео >>

Хотите громко смеяться этим утром? Тогда смотрите скорее наше видео!

Теги:
юмор, пес, животные, Животные, собаководы, собака, собака, собаки, YouTube, смешное видео, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Военная мощь и безграничные амбиции: масштабный парад в Пекине – фото
Итоги визита Валентины Матвиенко в Узбекистан
Заявления, цветы и чарующая Бухара: как прошел визит Матвиенко в Узбекистан
Дни узбекского кино в Москве
Что покажут москвичам на Неделе узбекского кино – афиша



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054