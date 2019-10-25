Сделал предложение и уронил ребенка: настоящий фейл попал на видео

В самый неподходящий момент у ноги мужчины оказывается маленькая девочка, которая тут же спотыкается. Смотрите видео!

Для кого-то день, когда вам делают предложение руки и сердца - самый трогательный и остается в памяти на всю жизнь именно таким.

А для этой пары этот день навсегда останется полным провалом.

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Мужчина так старался сделать предложение своей девушке как можно более оригинальным способом: выбрал прекрасное место, погоду, день...

И вот, в самый ответственный момент, напротив красивейшего стенда с осенними тыквами, он опускается на колено.

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Но что-то пошло не так, когда выставляя ногу назад, он делает подножку маленькому ребенку, который тут же падает вниз носом - прямо перед его будущей невестой.

А свадьба тоже на вулкане? Самое необычное предложение руки и сердца – видео >>

Интересно, что произойдет с этой веселой парочкой на их свадьбе?

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