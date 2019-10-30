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Накосячили: хаски и другие собаки, которые провинились - смешное видео

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Sputnik Узбекистан

Свежая подборка провинившихся и очень милых собак и их реакций на строгий взгляд хозяина - смотрите в нашем видео!

Собаки - главные любители накосячить. 

Любой пес, даже в возрасте просто обожает натворить дел, чтобы потом хозяин удивлялся тому, что произошло у них в доме.

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Разодранные подушки, съеденная еда со стола, мусор, который псы принесли прямо в дом, следы грязных лап на кровати, испачканная одежда и многое другое.

Но самое милое во всем этом - наблюдать, как хозяева начинают "ругать" своих песиков, а те, в свою очередь, садятся в самый дальний угол и смотрят такими глазами, что у любого человека возникнет первая мысль: "а может он этого не делал?".

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В общем, для того, чтобы понять, насколько весело смотреть такими видеоролики - скорее включайте наш!

Свежая подборка провинившихся собак - обязательна к просмотру!

Теги:
юмор, хаски, YouTube, животные, Животные, пес, собаководы, собака, собака, собаки, видеоролик, смешное видео, Видео



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