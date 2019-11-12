Пожилой пес попал в приют после пожаров в Калифорнии - трогательное видео

Этого 19-летнего пса спасли и отправили в приют. Теперь все волонтеры, которым так полюбился пушистый друг, очень ждут, когда он найдет новую семью.

В результате лесных пожаров в Калифорнии погибло уже множество животных, еще больше - пропали или лишились своего жилья и хозяев.

Именно в такую историю и попал 19-летний пес по имени Эйс.

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Волонтеры спасли его и отправили в один из самых крупных приютов Калифорнии для того, чтобы этот пес смог найти себе новую любящую семью.

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В первые же минуты в приюте собака получила в подарок много игрушек, так как сотрудники не могли налюбоваться таким милым, но уже пожилым псом.

В результате они были удивлены, насколько он в 19 лет умело прыгает и бегает за мячиком.

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Вся команда сейчас очень надеется, что найдет ему семью, чтобы Эйс не проводил свою старость в приюте.

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