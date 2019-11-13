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Хаски стала мамой для котенка - трогательное видео

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Sputnik Узбекистан

Чудесная история спасения котенка, который отказывался пить молоко. Как именно хаски стала настоящей мамой для кошки - смотрите в нашем видео!

Несколько лет назад волонтеры, спасшие бездомного двухнедельного котенка, даже представить себе не могли, что он выживет.

Однако по счастливой случайности хаски по кличке Лило удалось сделать так, что котенок Роузи приняла ее как мать и смогла найти в себе силы выжить.

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Изначально она не пила молоко и худела с каждым днем, однако Лило каким-то образом нежно и очень спокойно заставляла ее есть и пить.

В итоге - спасла ее жизнь.

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Они настолько полюбили друг друга, что даже когда их хозяева решают выйти покататься на лодке, то двум четвероногим просто жизненно необходимо быть рядом друг с другом.

Это не просто история дружбы между кошкой и собакой - это настоящие и близкие отношения существ, которые, в обычной жизни - не ладят.

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Посмотрите это трогательное видео!

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