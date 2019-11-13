Хаски стала мамой для котенка - трогательное видео

Чудесная история спасения котенка, который отказывался пить молоко. Как именно хаски стала настоящей мамой для кошки - смотрите в нашем видео!

Несколько лет назад волонтеры, спасшие бездомного двухнедельного котенка, даже представить себе не могли, что он выживет.

Однако по счастливой случайности хаски по кличке Лило удалось сделать так, что котенок Роузи приняла ее как мать и смогла найти в себе силы выжить.

Накосячили: хаски и другие собаки, которые провинились, - смешное видео >>

Изначально она не пила молоко и худела с каждым днем, однако Лило каким-то образом нежно и очень спокойно заставляла ее есть и пить.

В итоге - спасла ее жизнь.

Застрявший хаски и другие провалы собак - смешное видео >>

Они настолько полюбили друг друга, что даже когда их хозяева решают выйти покататься на лодке, то двум четвероногим просто жизненно необходимо быть рядом друг с другом.

Это не просто история дружбы между кошкой и собакой - это настоящие и близкие отношения существ, которые, в обычной жизни - не ладят.

Хозяин разыграл хаски в костюме волка - смешное видео >>

Посмотрите это трогательное видео!