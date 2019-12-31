Захарова рассказала, как Москва ответит на притеснения Sputnik Эстония — видео

Ранее власти Эстонии пригрозили журналистам уголовным преследованием в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА "Россия сегодня".

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, как российские власти ответят на притеснения журналистов Sputnik Эстония. В эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она отметила, что в РФ понимают, "какое влияние Лондон оказывает в медийной сфере на Эстонию".

По словам Захаровой, ответ Москвы будет "комплексным и интересным".

"Журналистские объединения Эстонии находятся в каком-то странном взаимодействии с теми структурами, которые финансируются из Британии и готовят доклады на предмет того, как противостоять российской информационной угрозе. <...> Нужно понимать, откуда ветер дует, и ветер дует бесконечно с Туманного Альбиона", — пояснила дипломат.

Ранее журналисты Sputnik Эстония получили письма от Департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА "Россия сегодня".

Президент РФ Владимир Путин, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Глава государства подчеркнул, что попытки эстонский властей помешать работе сотрудников агентства не должны остаться незамеченными.

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила в поддержку коллег. Символы акции — окрашенная в фирменный желтый цвет гиря с надписью "Got You Covered!" ("Положись на нас!") и желтая жилетка. Во флешмобе приняла участие и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.