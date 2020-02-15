Царь-лагман: как Узбекистан побил кулинарный рекорд Казахстана — видео

В Москве на фестивале культур "Тюбетейка" приготовили самую большую порцию узбекского лагмана. Блюдо уже включено в Книгу рекордов России.

На приготовление традиционного среднеазиатского кушанья ушла почти тонна ингредиентов — мяса, овощей и теста. Процесс приготовления занял несколько часов. Блюдо томилось на улице в специальных казанах на открытом огне.

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Принять участие в приготовлении лагмана могли и многочисленные именитые гости. Среди них был космонавт Салижан Шарипов. Музыкант Ухтам Хакимов, продюсер группы "На-На" Бари Алибасов и многие другие.

Агентство по регистрации рекордов "Интеррекорд" официально зафиксировало общий вес получившегося национального узбекского угощения – 797 килограммов и 750 граммов. Это более чем на центнер превосходит достижение предыдущих триумфаторов из Казахстана.

По словам организатора фестиваля "Тюбетейка" Фатимы Арифджановой, такого царь-лагмана хватит минимум на одну тысячу человек. Кстати, несколько кастрюль блюда-рекордсмена доставят в Ташкент и разошлют в детские дома.

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