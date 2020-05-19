Дональд Трамп назвал ВОЗ "марионеткой Китая" — видео

По словам Дональда Трампа, Вашингтон ежегодно выплачивает ВОЗ около 450 миллионов долларов — самый большой взнос из всех стран. Однако, по его мнению, с США "обращаются неправильно", поэтому разрабатываются планы о пересмотре поддержки.
Ранее глава Белого дома направил письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы.
По словам Трампа, его администрация провела расследование "неудачного реагирования" ВОЗ на пандемию коронавируса.Twitter.
Он требует, чтобы ВОЗ "предприняла значимые улучшения".
В России выступают против разбирательств в отношении Всемирной организации здравоохранения и призывают не искать виноватых, а объединить усилия в борьбе с пандемией под эгидой ВОЗ.