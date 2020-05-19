Дональд Трамп назвал ВОЗ "марионеткой Китая" — видео

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что рассматривает возможность сокращения или отмены поддержки Всемирной организации здравоохранения со стороны США.

По словам Дональда Трампа, Вашингтон ежегодно выплачивает ВОЗ около 450 миллионов долларов — самый большой взнос из всех стран. Однако, по его мнению, с США "обращаются неправильно", поэтому разрабатываются планы о пересмотре поддержки.

"Китай платит им (ВОЗ. — Прим. ред.) 38 миллионов долларов в год, и они являются марионетками Китая. Они, мягко говоря, ориентированы на Китай", — заявил Трамп.

Ранее глава Белого дома направил письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы.

По словам Трампа, его администрация провела расследование "неудачного реагирования" ВОЗ на пандемию коронавируса.

"Эта проверка подтвердила многие серьезные опасения, о которых я говорил последний месяц, и выявила другие, на которые должна была реагировать ВОЗ, особенно тревожащее отсутствие независимости организации от КНР", — сказано в послании Трампа, которое он опубликовал в своем Twitter

Он требует, чтобы ВОЗ "предприняла значимые улучшения".

В России выступают против разбирательств в отношении Всемирной организации здравоохранения и призывают не искать виноватых, а объединить усилия в борьбе с пандемией под эгидой ВОЗ.