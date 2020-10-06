В Кыргызстане демонстранты захватили здания парламента и мэрии Бишкека — видео

В Бишкеке прошла стихийная протестная акция против итогов парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. В результате беспорядков пострадали 590 человек, не обошлось без жертв — известно об одном погибшем.

Митинг, который вчера организовали протестующие против итогов голосования, перерос в жесткие противостояния с милицией. Белый дом перешел в руки оппозиционеров, а бывшего президента Алмазбека Атамбаева освободили из СИЗО.

Сегодня утром протестующие захватили здание столичной администрации. В результате мэр Бишкека Азиз Суракматов написал заявление об отставке по собственному желанию.

Однако место долго не пустовало. Функции градоначальника возложили на депутата от фракции "Республика" Жоошбека Коеналиева (напомним, что партия "Республика" не смогла преодолеть 7% барьер на выборах).

Также оппозиция выдвинула на должность начальника ГУВД Бишкека Рафика Мамбеталиева.

Ранее президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявлял, что держит ситуацию под контролем и готов пойти на отмену итогов парламентских выборов.

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Сегодня это произошло: ЦИК Кыргызстана признал итоги парламентских выборов недействительными.

Подробнее о том, что происходит в соседней республике, — в видео.