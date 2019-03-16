На вещах изображена Шупетт в траурной вуали, на ней также узнаваемый галстук и темные очки Карла Лагерфельда.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Знаменитая кошка Карла Лагерфельда выпустила лимитированную коллекцию футболок, кружек и чехлов на айфон, сообщает People.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary) 14 Мар 2019 в 9:36 PDT

"Несмотря на сложные времена, друзья и подписчики Choupette's Diary подарили свою любовь и поддержку Шупетт, за что она бесконечно благодарна. Это дало ей силы запустить коллекцию памяти папочки Карла", - говорится на страничке в Instagram.

© Choupette dairy Shop Траурная коллекция: кошка Карла Лагерфельда создала футболки и кружки

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На вещах изображена Шупетт в траурной вуали, на ней также узнаваемый галстук и темные очки Карла Лагерфельда.

© Choupette Dairy Shop Траурная коллекция: кошка Карла Лагерфельда создала футболки и кружки

Рисунки сделала Моника Смайли, дизайнер логотипа для сайта Choupette's Diary.

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Напомним, 19 февраля великий дизайнер Карл Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет.