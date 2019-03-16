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Яндекс запустил новое приложение

Подбор друзей по интересам: "Яндекс" запустил новый сервис "Аура"

© Sputnik / Евгений Одиноков
В мире
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Приложение на основе машинного обучения, нейронных сетей и других технологий "Яндекса" поможет пользователю найти людей с похожими увлечениями и окружением.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. "Яндекс" тестирует новый социальный сервис "Аура", работающий внутри мобильного приложения "Яндекс", сообщает vc.ru.

"Вступайте в сообщества по интересам и делитесь впечатлениями, просите совета или комментируйте другие посты. Вы можете выбрать, кто увидит ваш пост — например, люди определенного возраста, пола или живущие в одном городе. Продолжить разговор с интересным собеседником всегда можно в личной переписке", - описание "Яндекс.Ауры".

"Аура" на основе машинного обучения, нейронных сетей и других технологий "Яндекса" поможет пользователю найти людей с похожими увлечениями и окружением.

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Сервис автоматически формирует ленту и подбирает возможных друзей на основе данных об интересах пользователя и его геолокации, которые есть у поисковика.

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Сейчас "Аура" работает в режиме бета-тестирования, попасть в нее можно только по приглашению участника. Сроки запуска сервиса в "Яндексе" не называют.

Теги:
знакомство, мобильное приложение, приложение, Россия, Россия, россия, Яндекс



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