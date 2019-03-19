"Мудрый политик": как отреагировали на отставку Назарбаева в странах СНГ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта в эфире республиканских телеканалов подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве главы государства. До выборов обязанности президента будет исполнять бывший премьер, спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Новость об отставке Нурсултана Назарбаева все восприняли как неожиданную, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Все восприняли эту новость как неожиданную. Назарбаев очень взвешенный, мудрый политик. Если он такое решение принял, значит так нужно", — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Она подчеркнула, что лично знакома с Назарбаевым, он многое сделал для создания Евразийского экономического союза, всегда был настроен на углубление и расширение двусторонних отношений с Россией.

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Временно исполняющего обязанности президента страны, главу сената Казахстана Касым-Жомарта Токаева Валентина Матвиенко охарактеризовала как "интеллигентного, образованного человека, настроенного на государственный лад".

"Казахстан находится в переходный период в надежных руках", — отметила спикер Совфеда, добавив, что сегодня позвонит Токаеву.

Она также подчеркнула, что решение о том, кто станет президентом Казахстана, будет принимать народ республики.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также отметил, что отставка Назарбаева стала неожиданной новостью.

"Он — патриарх евразийской интеграции, один из самых авторитетнейших политиков на постсоветском пространстве", — сказал Слуцкий журналистам.

Он отметил, что российско-казахстанское партнерство проверено десятилетиями.

"Мы давно стали братскими народами. И в этом немалая заслуга Нурсултана Абишевича", — заявил Слуцкий.

Он также рассказал, что лично знаком с назначенным исполняющим обязанности президента Касым-Жомартом Токаевым.

"Уверен, что он продолжит заложенный первым главой Казахстана курс на развитие страны. Также надеемся на преемственность государственной линии в отношениях с Россией, сотрудничестве в общих интеграционных объединениях и на международных площадках", — заключил глава комитета.

Говоря о возможных причинах отставки Назарбаева, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГвыразил мнение, что такое решение было принято в силу возраста, дабы избежать потрясений в стране при форс-мажорных обстоятельствах.

При этом, по мнению эксперта, он останется на политической арене.

"Нурсултан Абишевич хочет стать казахским Дэн Сяопином*, не занимая формально никаких должностей, кроме пожизненного руководства советом безопасности, неформальным лидером, который будет несоизмеримо выше находиться вне зависимости от статуса, должности, чем все остальные участники политической жизни страны", — отметил эксперт.

Он напомнил, что в прошлом году Назарбаев получил право пожизненно возглавлять совет безопасности страны, полномочия которого были расширены.

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"Совет безопасности, пожизненным председателем которого является (Назарбаев), вне зависимости от того, президент он или нет, был очень серьезно поднят в рамках формальной и неформальной системы власти. Сейчас по сути совбез является самым влиятельным органом власти в Казахстане. По своим полномочиям он затмевает кабинет министров, парламент, администрацию президента тоже", — отметил эксперт.

Несмотря на уход казахского лидера Нурсултана Назарбаева, отношения России и Казахстана находятся вне зоны риска, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, врио главы государства Касым-Жомарт Токаев подтвердил свою настроенность развивать отношения с РФ.

"Я имел честь с ним встречаться буквально два дня назад в Астане, в ходе визитов комитетов Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности", — сказал Косачев.

Он отметил, что Касым-Жомарт Токаев подтвердил свою твердую настроенность на то, чтобы всецело содействовать нашим двусторонним отношениям.

Старший научный сотрудник института истории Академии наук Узбекистана Равшан Назаров считает, что Казахстану необходимо сохранить многовекторность внешней политики, которую на протяжении долгих лет выстраивал Нурсултан Назарбаев.

"На протяжении долгих лет Назарбаев вел многовекторную внешнюю политику. Если эту многовекторность сохранить — это будет большой удачей", — сказал Назаров РИА Новости.

Эксперт выразил надежду, что новое руководство Казахстана не растеряет накопленный Назарбаевым внешнеполитический багаж.

пресс-служба президента Казахстана Кадры встреч Назарбаева с Каримовым и Мирзиёевым 18

"Это очень важно для нас в Узбекистане, поскольку с Казахстаном нас связывает очень многое исторически", — отметил эксперт.

И речь не только о границе, но и о множестве совместных проектов в экономике, культуре, социальной сфере.

Также заместитель председателя Общества историков Узбекистана Алишер Сабиров заявил, что Казахстан и казахстанский народ обладают достаточной мудростью, что бы не нагнетать ситуацию в связи со сменой лидера.

"Я полагаю, что ничего сверх неожиданного не произойдет. Мы все живем в одном регионе и все друг в друге заинтересованы... Все идет системно. Кто будет следующим лидером — определят сами казахстанцы", — отметил он.

Нурсултан Назарбаев занимал пост президента почти 29 лет — с 24 апреля 1990 года, когда он был избран президентом тогда еще Казахской СССР. В декабре 1991 его выбрали главой уже независимого государства. Ранее пять лет работал председателем совета министров республики, затем, с 1989 по 1991, был первым секретарем компартии Казахстана.

* Дэн Сяопин (1904-1997) — государственный, военный и партийный лидер Китая, который в конце 1980-х годов добровольно оставил занимаемые им официальные посты, но продолжал оставаться неформальным лидером страны.