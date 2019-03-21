Употребление горячего чая может привести к смерти - ученые

Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление за день более 700 миллилитров горячего чая увеличивает риск развития рака пищевода на 90 процентов.

ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. Употребление горячего чая повышает риск развития рака пищевода, заявила международная научная группа. Об этом пишет портал EurekAlert!.

© Sputnik / Асатур Есаянц Зеленый чай и гранат снижают риск возникновения рака

Ученые провели исследование с участием более 50 тысяч человек в возрасте от 40 до 75 лет. Средний период наблюдений составил десять лет. За это время у добровольцев было выявлено 317 случаев рака пищевода.

Выяснилось, что регулярное употребление за день более 700 миллилитров чая, температура которого составляет 60 градусов Цельсия или выше, увеличивает риск развития рака пищевода на 90 процентов.

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"Многие люди любят пить чай, кофе или другие горячие напитки. Однако, согласно нашей работе, употребление очень горячего чая может повысить риск рака пищевода", — говорит ведущий автор исследования профессор Фархад Ислами из Американского онкологического общества.

Профессор советует подождать, пока горячие напитки остынут, прежде чем пить их.