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Автопробег в честь пятилетия всекрымского референдума и воссоединения полуострова с Россией

Власти Крыма о санкциях Украины: словно Моська лает на слона

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В мире
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Крымские власти считают, что чем больше санкций, тем лучше развивается экономика полуострова.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Не стоит обращать внимания на санкции, введенные Украиной в отношении России, они как лай Моськи из известной басни Ивана Крылова, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

"Нам от их санкций ни холодно ни жарко. Есть хорошая басня Крылова "Слон и Моська". Вот и эти санкции вызывают лишь смех, словно Моська лает на слона", — сказал РИА Новости политик.

Фикс отметил: пока западные страны и примкнувшая к ним Украина накладывают санкции на Россию, в Крыму строится мост через Керченский пролив, начали работу две мощные электростанции (Балаклавская в Севастополе и Таврическая под Симферополем. — Прим. ред.).

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"Они нам санкции, а Крым все больше становится востребован у иностранных делегаций и туристов. Чем больше этих санкций, тем лучше развивается крымская экономика", — подчеркнул вице-спикер.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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Теги:
Порошенко, Крым, санкции, Украина



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