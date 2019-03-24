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Астана, центр

Переименование столицы Казахстана не требует замены документов

© Flickr/ Ken and Nyetta
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В сообщении говорится, что указание в документах прежнего наименования столицы не влечет их недействительности.

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Смена наименования столицы Казахстана с Астаны на Нур-Султан не требует от граждан замены документов, сообщается на сайте министерства юстиции Казахстана.

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"Изменение наименования столицы не возлагает обязанность на граждан по замене правоустанавливающих документов на недвижимость, такие как договор купли-продажи, дарения, мены, акты приемки в эксплуатацию и другие, а также документов о регистрации актов гражданского состояния - свидетельство о рождении, смерти, заключение/расторжение брака и так далее", - говорится в сообщении ведомства.

В нем подчеркивается, что "указание в документах прежнего наименования столицы не влечет их недействительности".

В свою очередь, в информационных системах министерства юстиции название населенного пункта с города Астана на город Нур-Султан будет изменено автоматически.

"Филиалы государственной корпорации "Правительство для граждан", а также государственные органы и организации будут принимать документы при оказании государственных услуг в прежнем режиме", - отмечается в сообщении.

Напомним, среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Лидер Казахстана поменял название Астаны на Нур-Султан >>

В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию. В субботу глава государства утвердил поправки и подписал соответствующий указ, позже в тот же день он вступил в силу после официального опубликования.

Теги:
Нурсултан Назарбаев, Астана, Казахстан, Казахстан



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