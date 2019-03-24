Переименование столицы Казахстана не требует замены документов

В сообщении говорится, что указание в документах прежнего наименования столицы не влечет их недействительности.

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Смена наименования столицы Казахстана с Астаны на Нур-Султан не требует от граждан замены документов, сообщается на сайте министерства юстиции Казахстана.

"Изменение наименования столицы не возлагает обязанность на граждан по замене правоустанавливающих документов на недвижимость, такие как договор купли-продажи, дарения, мены, акты приемки в эксплуатацию и другие, а также документов о регистрации актов гражданского состояния - свидетельство о рождении, смерти, заключение/расторжение брака и так далее", - говорится в сообщении ведомства.

В нем подчеркивается, что "указание в документах прежнего наименования столицы не влечет их недействительности".

В свою очередь, в информационных системах министерства юстиции название населенного пункта с города Астана на город Нур-Султан будет изменено автоматически.

"Филиалы государственной корпорации "Правительство для граждан", а также государственные органы и организации будут принимать документы при оказании государственных услуг в прежнем режиме", - отмечается в сообщении.

Напомним, среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Лидер Казахстана поменял название Астаны на Нур-Султан >>

В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию. В субботу глава государства утвердил поправки и подписал соответствующий указ, позже в тот же день он вступил в силу после официального опубликования.