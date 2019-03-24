Порошенко призвали покаяться на коленях перед украинцами

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко должен "покаяться на коленях" перед жителями страны за пять лет "горя, нищеты и страданий", заявили депутаты из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"За пять лет своего правления Петр Порошенко не выполнил ни одного своего предвыборного обязательства… Такого раскола, размежевания и ксенофобии в украинском обществе история еще не знала… Все что остается в такой ситуации власти во главе с Петром Порошенко — проиграть (выборы — ред.) и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий", - говорится в публикации на официальном сайте партии.

По мнению оппозиционеров, экономика страны посажена на "кредитную капельницу", а власть заложила международным кредиторам труд нескольких будущих поколений жителей Украины.

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"Повысив тарифы на коммунальные услуги, разрушив медицину и образование, уничтожив рабочие места, режим Порошенко обрек миллионы украинских семей на жизнь в нищете. Из страны бегут капиталы, уезжают лучшие и самые трудолюбивые граждане", — говорится в заявлении.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.

Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке.

Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.

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