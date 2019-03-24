Порошенко призвали покаяться на коленях перед украинцами

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко должен "покаяться на коленях" перед жителями страны за пять лет "горя, нищеты и страданий", заявили депутаты из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
"За пять лет своего правления Петр Порошенко не выполнил ни одного своего предвыборного обязательства… Такого раскола, размежевания и ксенофобии в украинском обществе история еще не знала… Все что остается в такой ситуации власти во главе с Петром Порошенко — проиграть (выборы — ред.) и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий", - говорится в публикации на официальном сайте партии.
По мнению оппозиционеров, экономика страны посажена на "кредитную капельницу", а власть заложила международным кредиторам труд нескольких будущих поколений жителей Украины.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.
Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке.
Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.
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