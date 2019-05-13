Алишер Усманов снова попал в рейтинг самых богатых людей Великобритании

Усманов не сдвинулся с места в рейтинге - бизнесмен занял восьмую строчку. Его состояние оценивается в 14,73 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Алишер Усманов снова возглавил список богатейших людей Великобритании среди россиян по версии The Times.

Усманов не сдвинулся с места в рейтинге - бизнесмен занял восьмую строчку. Его состояние оценивается в 14,73 миллиарда долларов. В 2018 году он находился на той же строчке с 14,29 миллиарда долларов.

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Из других россиян, которые вошли в рейтинг самых богатых людей Великобритании, - основной владедец Millhouse Роман Абрамович и акционер "Альфа-банка" Михаил Фридман.

Первое место в рейтинге заняли индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя с 28,5 миллиарда долларов.

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Напомним, в апреле Алишер Усманов занял девятое место с состоянием в 12,6 миллиарда долларов в новом рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Алишер Усманов является крупнейшим бенефициаром USM Holdings, который, в частности, контролирует "Металлоинвест", "Мегафон" и долю в Mail.Ru Group.