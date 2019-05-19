"На первом все уже продано": казахстанская реклама шутит над "Голос.Дети"

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. В Сети разгорелся настоящий скандал, когда казахстанский финалист шоу "Голос.Дети" Ержан Максим снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании, высмеивающей итоги шоу.

Видеоролик под названием "Максим хочет жить на первом" был опубликован в субботу компанией Orda Invest.

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В ролике мальчику рассказывают о доме, на первом этаже которого появляется девочка. Максим поет песню и утверждает, что влюбился. Однако в конце раскрывается, что он влюбился в дом, а не в девочку.

"А можно ли купить квартиру на первом?" - спрашивает певец представителя строительной компании в рекламе.

"На первом все уже продано, есть на втором",- отвечают ему.

"Эх, опять", - говорит Ержан.

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Напомним, по итогам голосования в финале шоу "Голос. Дети" дочь Алсу Микелла Абрамова набрала 56,5% голосов, за девочку проголосовали 145,4 тысячи человек, в том числе с помощью 109 тысяч SMS-сообщений и 36,4 тысячи звонков. Проверка показала, что была организована массированная автоматизированная отправка сообщений. Телеканал аннулировал результаты финала шестого сезона шоу.