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Эрнст объявил победителей шоу "Голос.Дети" после скандала с дочерью Алсу

© Фото: voicekids1tv / facebook
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Тема:
Скандал по результатам шестого сезона шоу "Голос. Дети" (10)
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Победители получат по миллиону рублей и возможность записать песни в профессиональной студии.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В ходе спецвыпуска шоу "Голос.Дети" гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал победителей проекта.

Эксперт Group-IB объяснил, как покупались голоса в шоу Голос. Дети
© Group-IB
Эксперт Group-IB объяснил, как "покупались" голоса в шоу "Голос. Дети"
Все финалисты шестого сезона шоу стали его победителями, включая Микеллу Абрамову.

По словам гендиректора Первого канала, каждому из победителей проекта будет вручен приз в миллион рублей, а также возможность записаться в студии "Юниверсал мьюзик".

Эрнст подчеркнул, что никакие деньги и связи не помогут участникам одержать победу – участники шоу должны сами доказать всей стране, что талантливы.

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Он сообщил также, что проект из-за скандала не закрывается, а в следующем году состоится очередной, седьмой сезон.

В пятницу, 24 мая, на Первом канале прошел спецвыпуск музыкального шоу "Голос. Дети". Ранее результаты суперфинала, в котором победила Микелла Абрамова, были аннулированы, так как выяснилось, что на голосование "было оказано внешнее воздействие".

Дочь Алсу Микелла Абрамова от участия в спецвыпуске программы отказалась.

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Тема:
Скандал по результатам шестого сезона шоу "Голос. Дети" (10)
Теги:
Голос.Дети, Первый канал



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