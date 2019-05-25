Эрнст объявил победителей шоу "Голос.Дети" после скандала с дочерью Алсу

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В ходе спецвыпуска шоу "Голос.Дети" гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал победителей проекта.
По словам гендиректора Первого канала, каждому из победителей проекта будет вручен приз в миллион рублей, а также возможность записаться в студии "Юниверсал мьюзик".
Эрнст подчеркнул, что никакие деньги и связи не помогут участникам одержать победу – участники шоу должны сами доказать всей стране, что талантливы.
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Он сообщил также, что проект из-за скандала не закрывается, а в следующем году состоится очередной, седьмой сезон.
В пятницу, 24 мая, на Первом канале прошел спецвыпуск музыкального шоу "Голос. Дети". Ранее результаты суперфинала, в котором победила Микелла Абрамова, были аннулированы, так как выяснилось, что на голосование "было оказано внешнее воздействие".
Дочь Алсу Микелла Абрамова от участия в спецвыпуске программы отказалась.
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