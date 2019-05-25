Эрнст объявил победителей шоу "Голос.Дети" после скандала с дочерью Алсу

Победители получат по миллиону рублей и возможность записать песни в профессиональной студии.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В ходе спецвыпуска шоу "Голос.Дети" гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал победителей проекта.

Все финалисты шестого сезона шоу стали его победителями, включая Микеллу Абрамову.

По словам гендиректора Первого канала, каждому из победителей проекта будет вручен приз в миллион рублей, а также возможность записаться в студии "Юниверсал мьюзик".

Эрнст подчеркнул, что никакие деньги и связи не помогут участникам одержать победу – участники шоу должны сами доказать всей стране, что талантливы.

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Он сообщил также, что проект из-за скандала не закрывается, а в следующем году состоится очередной, седьмой сезон.

В пятницу, 24 мая, на Первом канале прошел спецвыпуск музыкального шоу "Голос. Дети". Ранее результаты суперфинала, в котором победила Микелла Абрамова, были аннулированы, так как выяснилось, что на голосование "было оказано внешнее воздействие".

Дочь Алсу Микелла Абрамова от участия в спецвыпуске программы отказалась.

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