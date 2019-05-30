Названы привычные продукты, которые сокращают жизнь

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Группа ученых из Испании, Бразилии и США выяснила, что пищевые продукты с высокой степенью обработки способствуют развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы и повышают риск преждевременной смерти. Об этом сообщает РИА Новости.

Такие продукты продаются, как правило, "готовыми к употреблению". Это хлебобулочные изделия, газированные напитки, кукурузные хлопья, полуфабрикаты, восстановленные мясные и рыбные продукты. Все они проходят несколько этапов промышленной обработки.

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В продуктах ультра-обработки много сахара, соли и жира, а также искусственных красителей и ароматизаторов, однако мало витаминов и клетчатки. При этом они составляют 20-60% ежедневного рациона жителей разных стран.

Ученые проанализировали связь между употреблением ультра-обработанной пищи и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также преждевременной смерти.

В первом исследовании приняли участие почти 105,16 тысячи добровольцев, средний возраст которых составил 43 года. Исследователи собрали данные с помощью диетических опросников, а после этого десять лет следили за состоянием здоровья подопытных.

Выяснилось, что увеличение доли потребления продуктов ультра-обработки способствует повышению риска различных болезней сердца и сосудов на 11-13%. А включение в рацион здоровой пищи с минимальной степенью обработки позволяло снизить возможность развития патологий.

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Во втором эксперименте приняли участие почти 20 тысяч пациентов. Исследователи проанализировали, как питание влияет на риск ранней смерти. Согласно их выводам, употребление более четырех порций ультра-обработанной пищи в день на 62% увеличивает риск летального исхода по различным причинам, связанным со слабым здоровьем. Каждая дополнительная порция таких продуктов повышает этот риск на 18%.

Ученые отмечают: во всем мире необходима политика, которая будет ограничивать долю ультра-обработанной пищи в рационе и способствовать потреблению необработанных или минимально обработанных продуктов.

Ранее австралийские ученые составили "черный список" продуктов для беременных. В него вошли майонез, картофельные чипсы, растительные масла и другие продукты с большим количеством линолевой кислоты и прочих ненасыщенных жиров.