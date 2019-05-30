Названы привычные продукты, которые сокращают жизнь

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Группа ученых из Испании, Бразилии и США выяснила, что пищевые продукты с высокой степенью обработки способствуют развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы и повышают риск преждевременной смерти. Об этом сообщает РИА Новости.
Такие продукты продаются, как правило, "готовыми к употреблению". Это хлебобулочные изделия, газированные напитки, кукурузные хлопья, полуфабрикаты, восстановленные мясные и рыбные продукты. Все они проходят несколько этапов промышленной обработки.
Ученые проанализировали связь между употреблением ультра-обработанной пищи и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также преждевременной смерти.
В первом исследовании приняли участие почти 105,16 тысячи добровольцев, средний возраст которых составил 43 года. Исследователи собрали данные с помощью диетических опросников, а после этого десять лет следили за состоянием здоровья подопытных.
Выяснилось, что увеличение доли потребления продуктов ультра-обработки способствует повышению риска различных болезней сердца и сосудов на 11-13%. А включение в рацион здоровой пищи с минимальной степенью обработки позволяло снизить возможность развития патологий.
Ученые отмечают: во всем мире необходима политика, которая будет ограничивать долю ультра-обработанной пищи в рационе и способствовать потреблению необработанных или минимально обработанных продуктов.
Ранее австралийские ученые составили "черный список" продуктов для беременных. В него вошли майонез, картофельные чипсы, растительные масла и другие продукты с большим количеством линолевой кислоты и прочих ненасыщенных жиров.