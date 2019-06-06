Нурмагомедов о бое с Порье: "В Абу-Даби будет война"

Бой с американцем Дастином Порье станет для Хабиба Нурмагомедова первым после отбытия дисквалификации.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего боя с американцем Дастином Порье.

"В Абу-Даби будет война", — написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram It’s gonna be a war in #AbuDhabi #ufc242 Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 5 Июн 2019 в 4:49 PDT

Поединок состоится 7 сентября на турнире UFC 242.

Ранее спортсмен заключил новый контракт с UFC, согласно которому, он стал самым высокооплачиваемым спортсменом промоушена. Бой с Порье станет для Нурмагомедова первым после отбытия дисквалификации. Российский боец одержал 27 побед в 27 поединках.

В мае Нурмагомедов побывал в Ташкенте, его встретили традиционно — гостеприимно и приветливо.

Спортсмен провел тренировку с зятем президента Шавката Мирзиёева — Отабеком Умаровым. Тот отметил, что Нурмагомедов является "поистине достойным сыном своего народа, преданным его традициям, и представляет собой прекрасный пример для молодежи Узбекистана, да и всего мира, достойный подражания".

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