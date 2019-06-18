"Стабильная монета": Facebook представил свою криптовалюту

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Facebook сегодня официально представил свою криптовалюту, сообщает Libra.
Фактический запуск состоится в 2020 году.
По словам издания, цель валюты состоит в том, чтобы делать отправку и получение денег такими же простыми, как отправка сообщений в мессенджере.
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Свою поддержку Libra уже подтвердили Mastercard, PayPal, PayU, Stripe, Visa, Booking, eBay, Farfetch, Lyft, Spotify и Uber.
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Криптовалюта Facebook stablecoin ("стабильная монета") разрабатывалась в обстановке секретности.
Libra будет привязана к доллару, это должно обезопасить ее от колебаний, которым подвержены другие криптовалюты.
Собственная валюта сделает Facebook более независимым от регуляторов.
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Российская компания Blockchain Industrial Alliance запустила первый пилотный проект по технологии блокчейн в Узбекистане.
Постановление, предусматривающее введение с 1 октября лицензирования деятельности на рынке криптоактивов в Узбекистане, а также внедрение технологии блокчейн с 2021 года, президент республики Шавкат Мирзиёев подписал в июле этого года. Уполномоченным органом лицензирования деятельности в области оборота криптоактивов определено НАПУ.