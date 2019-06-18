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"Стабильная монета": Facebook представил свою криптовалюту

© Foto: Pixabay
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Теперь отправка и получение денег будет настолько проста, как и отправка сообщений в мессенджере.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Facebook сегодня официально представил свою криптовалюту, сообщает Libra.

Фактический запуск состоится в 2020 году.

По словам издания, цель валюты состоит в том, чтобы делать отправку и получение денег такими же простыми, как отправка сообщений в мессенджере.

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Криптовалюта Facebook stablecoin ("стабильная монета") разрабатывалась в обстановке секретности.

Libra будет привязана к доллару, это должно обезопасить ее от колебаний, которым подвержены другие криптовалюты.

Собственная валюта сделает Facebook более независимым от регуляторов.

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Постановление, предусматривающее введение с 1 октября лицензирования деятельности на рынке криптоактивов в Узбекистане, а также внедрение технологии блокчейн с 2021 года, президент республики Шавкат Мирзиёев подписал в июле этого года. Уполномоченным органом лицензирования деятельности в области оборота криптоактивов определено НАПУ.

Теги:
Экономика, деньги, криптовалюта, Facebook, Facebook, facebook



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