Минэнерго Казахстана прокомментировало слухи об АЭС

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев считает информацию строительстве АЭС недостоверной, сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном строительстве АЭС в Казахстане. Пресс-служба министерства энергетики опровергла эту информацию, назвав провокационной.

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Как рассказал министр, исследования по атомной энергетики проводятся в Казахстане проводятся, но о решении на сегодня никакого решения ни на каком уровне власти о строительстве атомной станции нет, это всего лишь слухи.

"Если комментируют какие-либо зарубежные организации или компании, то это либо их желание, чтобы продать Казахстану свою продукцию в виде строительства атомной станции, либо это какие-то политические, возможно, инсинуации", - сказал Бозумбаев.

Казахстан уже имеет опыт использования у себя атомной энергетики. В 1973 году на восточном побережье Каспийского моря в городе Шевченко (ныне Актау) был пущен первый в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-350 установленной электрической мощностью 350 мегаватт. Часть тепловой мощности реакторной установки использовалась для выработки электроэнергии, остальная шла на опреснение морской воды. Этот энергоблок проработал до 1998 года - на пять лет дольше проектного срока.

Строительство первой в Узбекистане и во всей Центральной Азии атомной электростанции по проекту "Росатома" планируется начать не ранее 2021 года. До этого момента на выбранной под АЭС площадку в районе озера Айдаркуль будут вестись изыскательные работы, а также пройдет процесс лицензирования всех необходимых процедур и работ.

Суммарная мощность двух энергоблоков станции составит 2,4 ГВт, а полностью завершить проект планируется до 2028 года.