Горячая кровь: Нурмагомедов стал участником еще одной потасовки – видео

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Нейт Диас устроили потасовку в зрительном зале во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом сообщает MMA Junkie со ссылкой на свидетельства очевидцев.
Турнир UFC 239 прошел в Лас-Вегасе 6 июля. По данным источника, конфликт между бойцами начался с того, что Диас поднялся со своего места и подошел к сектору, где сидел Нурмагомедов и его команда. Видео инцидента появилось в сети Twitter.
Khabib and Nate Diaz got into it and had to be separated at #UFC239 👀— Yahoo Sports (@YahooSports) 7 июля 2019 г.
(via mattwreford95 | IG) pic.twitter.com/mzHDHni03d
В итоге между Хабибом и Нейтом произошла словесная перепалка, также Диас со своей командой устроили небольшую потасовку с командой Нурмагомедова.
Нурмагомедов — действующий чемпионом UFC в легком весе, а Диас не участвовал в боях с 2016 года и должен вернуться на ринг в августе в бою против Энтони Петтиса.
В итоге Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов. Ирландца отстранили на шесть месяцев и оштрафовали на 50 тысяч. Также были наказаны Абубакра Нурмагомедов и Зубайра Тухугов, которые тоже участвовали в конфликте.
В апреле Нурмагомедов рассказал, что собирается бороться за свой титул осенью, но только если до его собственного поединка будет снят запрет на участие в боях Нурмагомедова и Тухугова. Поединок на турнире UFC 242 должен состояться 7 сентября. Соперником россиянина станет американец Дастин Порье.