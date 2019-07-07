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Горячая кровь: Нурмагомедов стал участником еще одной потасовки – видео

John Locher
В мире
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Российский и американский бойцы Хабиб Нурмагомедов и Нейт Диас едва не подрались в Лас-Вегасе.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Нейт Диас устроили потасовку в зрительном зале во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом сообщает MMA Junkie со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Турнир UFC 239 прошел в Лас-Вегасе 6 июля. По данным источника, конфликт между бойцами начался с того, что Диас поднялся со своего места и подошел к сектору, где сидел Нурмагомедов и его команда. Видео инцидента появилось в сети Twitter.

​В итоге между Хабибом и Нейтом произошла словесная перепалка, также Диас со своей командой устроили небольшую потасовку с командой Нурмагомедова.

Нурмагомедов — действующий чемпионом UFC в легком весе, а Диас не участвовал в боях с 2016 года и должен вернуться на ринг в августе в бою против Энтони Петтиса.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
© REUTERS / Stephen R. Sylvanie
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Напомним, в октябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде главного боя турнира UFC 229. Сразу после окончания боя россиянин перепрыгнул через ограждение и стал участником непродолжительной драки, после чего вернулся в "клетку", где произошла еще одна стычка. Ситуация была накалена из-за едких высказываний ирландца. В ходе подготовки к бою Макгрегор оскорбил в том числе и отца своего соперника.

В итоге Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов. Ирландца отстранили на шесть месяцев и оштрафовали на 50 тысяч. Также были наказаны Абубакра Нурмагомедов и Зубайра Тухугов, которые тоже участвовали в конфликте. 

В апреле Нурмагомедов рассказал, что собирается бороться за свой титул осенью, но только если до его собственного поединка будет снят запрет на участие в боях Нурмагомедова и Тухугова. Поединок на турнире UFC 242 должен состояться 7 сентября. Соперником россиянина станет американец Дастин Порье.

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Теги:
Конфликт, спорт, США, Хабиб Нурмагомедов



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