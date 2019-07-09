Ученые рассказали, сколько деревьев необходимо, чтобы спасти планету

По словам ученым, необходимо действовать быстро, поскольку деревьям нужно время, чтобы вырасти.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Швейцарские ученые выяснили, что при нынешних условиях жителям планеты необходимо иметь 4,4 миллиарда гектаров леса, сообщает DesignBoom

По словам ученых, лесопосадки могут стать самым эффективным решением проблемы с изменением климата на планете.

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На специальных картах отмечены места, где необходимо сажать деревья: Россия, США, Канада, Австралия, Бразилия и Китай.

"Мы знали, что высаживание лесов может помочь справиться с изменением климата, но мы даже не предполагали, что влияние этого фактора будет настолько сильным", — прокомментировали авторы исследования.

Как только появится рекомендуемая "зеленая площадь", то деревья смогут впитать в себя около 205 миллиардов тонн атмосферных выбросов.

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Напомним, что в Узбекистане бдительные ташкентцы всегда следят за вырубкой деревьев. Так, в феврале сотрудники ГУВД Ташкента помогли найти участников спила деревьев возле Алайского рынка.

В мае Узбекистан ратифицировал конвенцию о ликвидации стойких органических загрязнителей. Согласно данным, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О ратификации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях" (СОЗ), которая направлена на сокращение использования и полную ликвидацию данных веществ.

В 2018 году стратегия по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) на 2019-2028 годы, разработанная Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды, предполагала переход от устаревших алгоритмов, используемых в области обращения с ТБО, к современным.