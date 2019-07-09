Путин отреагировал на нападки грузинского журналиста

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин прокомментировал выходку грузинского журналиста Георгия Габунии.

Вечером 7 июля тот начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес Путина и его покойных родителей. Огромное количество пользователей соцсетей осудили его и выразили опасение, что отношения между двумя странами могут еще больше обостриться. В ночь на 8 июля к зданию телеканала пришли сотни возмущенных жителей Тбилиси. Они закидали его яйцами, требовали уволить ведущего и гендиректора телеканала.

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Госдума на пленарном заседании 9 июля приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.

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"Ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения", — сказал президент.

Комментируя предложения возбудить в России уголовное дело против Габунии, он заявил, что это сделает ведущему "много чести".

"Много чести — возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше", — отметил Путин.

В Министерстве иностранных дел РФ осудили "беспрецедентную по своей низости выходку", устроенную на телеканале "Рустави 2", и отметили, что этот вопиющий инцидент — "яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия". В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.

Путин напомнил об истории отношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией и высказал мнение, что нынешним грузинским властям хорошо было бы знать эту давнюю историю, если они сегодня хотят наладить отношения с их народами. Он также подчеркнул, что Россия в свое время была просто вынуждена признать независимость этих республик и защищать их население.

"Эти антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу. А все остальное — это производные: и ругань, и брань — это все производные, — сказал глава государства. — Поэтому к этому относиться нужно по-серьезному, глубоко, а не реагировать на внешние проявления каких-то подонков".

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