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Сортировка и укладка инжирных персиков

В России ужесточили правила провоза овощей и фруктов через границу

© Sputnik / Сергей Мальгавко
В мире
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Новые правила будут распространяться для всех видов транспорта, а также на почтовые отправления.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".

Теперь, по новым правилам, выезжая из России или въезжая в страну, можно будет провозить в своем багаже и ручной клади не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.

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Для более крупных партий на границе потребуют фитосанитарные сертификаты, а если их нет - товары вернут обратно или уничтожат, причем за счет собственника.

Примечательно, что это будет распространяться на продукцию с высоким фитосанитарным риском: финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустин, а также абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и цитрусовые.

Кроме того, под ограничения попали бобовые и орехи, а также овощи: томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни.

Более того, все это будет распространяться на пассажиров всех видов транспорта, включая водный, авиа, железнодорожный и автомобильный транспорт, а также на членов экипажей судов, самолетов, вагонов-ресторанов, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза.

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Также новые правила касаются и почтовых отправлений.

Напомним, Россельхознадзор 5 марта отменил многолетний запрет на провоз в ручной клади из Узбекистана свежих овощей, фруктов и сухофруктов весом не более пяти килограммов. 

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, объем импорта овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов из Узбекистана в Россию в 2017 году составил 34,814 миллиона долларов, съедобных фруктов и орехов - 83,881 миллиона долларов.

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По итогам трех кварталов 2018 года стоимость ввезенных овощей в РФ составила 44,034 миллиона долларов, фруктов и орехов - 74 миллиона долларов.

Теги:
цветы, Почта России, почта, поставки, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, овощи, Сухофрукты, Фрукты



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