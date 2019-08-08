Глава Комитета нацбезопасности Кыргызстана собрался в отставку

В среду вечером в селе Кой-Таш была совершена неудачная попытка задержания экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Штурм его дома спецназовцами ГКНБ завершился неудачей — один из сотрудников спецслужб погиб. Пострадали несколько десятков человек.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Орозбек Опумбаев заявил, что хочет подать в отставку. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

Вечером 7 августа в селе Кой-Таш произошла попытка задержания бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Пострадали 52 человека, 11 из них в настоящее время находятся в больницах. Погиб один спецназовец.

"Утром на заседании Совбеза я сказал президенту, что хочу подать в отставку. В произошедшем есть и моя вина. Можно было задействовать все 3,5 тысячи своих бойцов, и такого бы не было", — сказал Опумбаев на внеочередной сессии парламента.

До этого он заявил: никто не ожидал, что Атамбаев будет стрелять в "практически безоружных парней".

"Честно говоря, я жалею, что не разрешил открыть огонь на поражение", — сказал глава комитета.

Сам Атамбаев в разговоре со сторонниками отметил : пока не будет решения суда, дом экс-президента охраняется сотрудниками Службы государственной охраны, и генпрокурор "это хорошо знает".

"Они вчера не говорили, что увезут на допрос, а пришли как бандиты и начали стрелять в людей. Я говорил в течение двух-трех месяцев, что если кто-то придет ко мне домой, я буду сопротивляться и стрелять. У меня есть наградное оружие. Здесь только у меня было оружие. Я был на третьем этаже и дал отпор. Сейчас говорят, что у моих сторонников было оружие, но у них не было даже рогатки. По телевизору врут", — заявил Атамбаев.

По его словам, мирные жители пострадали, потому что в Кой-Таш был направлен антитеррористический отряд "Альфа". При этом террористами не являются ни сам бывший президент, ни мирное население.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 годы. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

С приходом Жээнбекова к власти за полтора года в Кыргызстане были арестованы несколько человек из ближайшего окружения Атамбаева. По подозрению в коррупции задержаны два бывших премьер-министра, два мэра столицы, а также ряд других экс-министров и депутатов.

В июне парламент создал спецкомиссию, по итогам работы которой было заявлено, что Атамбаев, возможно, причастен к шести преступлениям. Спустя несколько дней Жокорку Кенеш одобрил это заключение и направил в Генеральную прокуратуру. Генпрокурор сообщил, что по пяти из шести фактов имеются основания для возбуждения уголовного дела.

Атамбаева трижды вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Тот отказывался приходить, так как считает решение о снятии его статуса незаконным. Атамбаев подал иск в Конституционную палату.

В ответ на вызовы в МВД юрист Атамбаева Сергей Слесарев предложил ведомству предоставить экс-президенту список вопросов, которые возникли при досудебном производстве. В МВД на это предложение ответили отказом.