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Арнольд Шварцнеггер подарил Грете Тунберг электромобиль Tesla

Арнольд Шварценеггер подарил Грете Тунберг электромобиль Tesla

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С тех пор Грета Тунберг отправилась на несколько митингов, в том числе в Монреаль, Канада, где около 500 000 человек посетили климатическую забастовку. 

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Знаменитый актер и губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подарил 16-летней экоактивистке Грете Тунберг электромобиль Tesla Model 3, сообщает Independent.

По словам издания, ранее актер просил Грету позвонить ему, если ей вдруг что-то понадобится.

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Прежде Грете потребовалась помощь в организации ее транспортировки по Северной Америке, Шварценеггер добровольно предложил свою помощь.

Теперь юная активистка может путешествовать по США и Канаде на электромобиле.

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С тех пор Тунберг отправилась на несколько митингов, в том числе в Монреаль, Канада, где около 500 000 человек посетили климатическую забастовку. 

Американская компания Tesla, производящая электромобили, объявила, что интерьеры автомобилей Model 3 теперь доступны в полностью веганском варианте, включая руль.

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Илон Маск сказал, что модели Y и 3 будут веганскими к 2020 году.

Кстати, в начале марта 2019-го Грету Турнберг номинировали на Нобелевскую премию мира за ее вклад в борьбу с глобальным потеплением. 

Теги:
электромобиль, Tesla, экология, эколог, США, США, Арнольд Шварценеггер



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