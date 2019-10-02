В Нью-Йорке ввели огромный штраф за слово "нелегал"

Теперь в городе имеется специальное руководство против ксенофобии и дискриминации по национальному или расовому признаку.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. В Нью-Йорке ввели штрафы за употребление словосочетаний "нелегальный приезжий", "нелегалы" и других подобных выражений, которые могут унизить или оскорбить человека, сообщает CBS News.

Человек, нарушивший общественный порядок может получить взыскание до 250 тысяч долларов.

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Комиссия Нью-Йорка по правам человека даже напечатала специальное руководство против ксенофобии и дискриминации по национальному или расовому признаку, в котором запрещается критиковать иммигрантов за недостаточный уровень языка и другие отличительные признаки.

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По словам издания, если прораб не позволяет приезжим рабочим делать перерыв и угрожает им или не разрешает работнику уйти на больничный, это будет считаться ущемлением трудовых прав.

Напомним, что в Нью-Йорке на данный момент проживает огромное количество узбекистанцев.

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Соотечественники в США не только следят за происходящим на родине, но и организуют благотворительные акции, а также различные мероприятия с пловом и гостеприимством.

На легендарной Уолл-Стрит в Нью-Йорке в сентябре прошла торжественная церемония поднятия государственного флага республики Узбекистан.