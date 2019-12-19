Путин: "Решение WADA не соответствует здравому смыслу"

Российский лидер заявил, что решение WADA противоречит олимпийской хартии. По его словам, не может команда принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом, если к ней нет претензий.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос журналистов о будущем российского спорта после отстранения РФ от международных соревнований на четыре года.

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Он назвал это решение несправедливым и не соответствующим здравому смыслу, добавив, что россиян наказывают второй раз за один и тот же эпизод, что юридически неверно.

"Что касается допинга, то решение лишить спортсменов флага было уже на прошлой Олимпиаде, а сейчас снова за то же? Ни в одной правовой системе не бывает такого", — заявил Путин.

Решение WADA противоречит олимпийской хартии, уверен глава государства. У WADA претензий к Олимпийскому комитету России нет.

"Это решение противоречит олимпийской хартии, не должна команда выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему олимпийскому комитету", - сказал Путин.

По его словам, подавляющее большинство российских спортсменов "чисты", а наказывают всех.

"Любое наказание должно быть индивидуальным. Если кто-то уличен, то это справедливо", - сказал Путин.

Российский лидер считает, что решение WADA носит политический оттенок.

Президент также напомнил о российских фигуристках, которые чуть ли не единственные в мире прыгают четверные прыжки. По его мнению, юных россиянок попросту решили "зачистить".

Напомним, 9 декабря Исполком WADA решил на четыре года отстранить Россию от участия в крупных международных спортивных мероприятиях: РУСАДА признано не соблюдающим антидопинговый кодекс.

WADA намерено допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только "чистых" атлетов из России, которые будут выступать в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна страны.

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Решение организации вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде.