МИД Эстонии пояснил с чем связано притеснение журналистов

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Как мы уже сообщали, с 1 января журналисты редакции Sputnik в Таллине были вынуждены прекратить работу. Местные власти пригрозили им уголовными делами, если они продолжат сотрудничать с МИА "Россия сегодня". Действия Таллина осудили в ОБСЕ.

"Это не имеет ничего общего со свободой СМИ, это все связано с защитой обороны, обороной Европы, свободы", - пояснил министр иностранных дел Рейнсалу.

Угрозы журналистам не касаются свободы СМИ? Независимые от эстонских властей медиа – это угроза Европе? Господин Рейнсалу, вы серьезно?

Напомним, журналисты в разных странах ближнего зарубежья провели акцию, встав на защиту сотрудников агентства Sputnik Эстония, которым власти угрожают уголовным преследованием.

Символом флешмоба #СпутникСила стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").