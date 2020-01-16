16:13 16 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
Редакция Sputnik Эстония

МИД Эстонии пояснил с чем связано притеснение журналистов

Sputnik / Глеб Нечволодов
В мире
Получить короткую ссылку
21 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1314/48/13144864.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200116/13233442/MID-Estonii-poyasnil-s-chem-svyazano-pritesnenie-zhurnalistov.html

Оказывается, преследование Sputnik Эстония – это вопрос "обороны Европы". Так считает глава эстонского МИД.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Как мы уже сообщали, с 1 января журналисты редакции Sputnik в Таллине были вынуждены прекратить работу. Местные власти пригрозили им уголовными делами, если они продолжат сотрудничать с МИА "Россия сегодня". Действия Таллина осудили в ОБСЕ.

"Это не имеет ничего общего со свободой СМИ, это все связано с защитой обороны, обороной Европы, свободы", - пояснил министр иностранных дел Рейнсалу.

Угрозы журналистам не касаются свободы СМИ? Независимые от эстонских властей медиа – это угроза Европе? Господин Рейнсалу, вы серьезно?

Елена Черышева
Sputnik / Вадим Анцупов
Шеф-редактор Sputnik Эстония обратилась в полицию: санкции требуют пересмотра

Напомним, журналисты в разных странах ближнего зарубежья провели акцию, встав на защиту сотрудников агентства Sputnik Эстония, которым власти угрожают уголовным преследованием.

Символом флешмоба #СпутникСила стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").

Теги:
Sputnik, свобода слова, журналисты, Эстония



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мероприятия, посвященные Дню защитников Родины в Узбекистане
Парад, цветы и военная техника: как страна отметила День защитников Родины
Благотворитель караван со спортинвентарем для регионов Узбекистана
Подарок будущим чемпионам: в регионы Узбекистана доставят спортинвентарь
Порядок формирования Сената Олий Мажлиса
Выборы в Сенат Олий Мажлиса: порядок избрания и требования к кандидатам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться