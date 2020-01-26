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В Японии назвали первичные симптомы нового коронавируса

© Sputnik / Anna Ratkoglo
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200126/13301803/V-Yaponii-nazvali-pervichnye-simptomy-novogo-koronavirusa.html

Согласно официальным данным КНР, количество заразившихся на сегодняшний день составляет 1975 человек. Жертвами коронавируса в Китае стали 56 человек.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Первые признаки заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV схожи с симптомами простудного заболевания. В основном это повышение температуры тела и кашель. Вместе с тем есть и нетипичные признаки, передает NHK.

Новый коронавирус из Китая: что о нем известно на данный момент
Sputnik/RUPTLY/AP
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По данным агентства, в настоящее время в китайском городе Ухань наблюдается большое количество пациентов с диагнозом пневмония нового типа. При этом многие из пациентов не жаловались на жар и кашель.

Так, у одного из заболевших на протяжении трех дней была диарея. Обнаружить у него коронавирус смогли только после проведения компьютерной томографии и дополнительных анализов. Состояние пациента было изучено более подробно, как только стало известно о том, что он контактировал с другими инфицированными.

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Врачи предупреждают, что среди первичных симптомов нового типа коронавируса могут быть не только повышенная температура и кашель, но также расстройство желудка, тошнота, головные боли и общая слабость.

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Ранее китайские медики заявили об ускорении распространения коронавируса по стране. По данным на 25 января, число заболевших пневмонией нового типа в Китае выросло до 1975 человек. При этом количество летальных исходов достигло 56.

Вспышка вируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря. В начале января она распространилась на другие части Китая. Случаи заражения также были зафиксированы в США, Южной Корее, Японии, Таиланде и других странах.

В 25 регионах КНР введен наивысший режим ЧС.

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Теги:
Япония, здоровье, Китай, вирус



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