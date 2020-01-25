Диппредставительства не могут эвакуировать своих граждан из Китая

В связи с введенным карантином соответствующие органы власти отказывают всем аккредитованным в КНР дипломатическим представительствам зарубежных стран относительно эвакуации иностранных граждан из городов, где объявлен карантин.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. По информации Посольства Узбекистана в КНР и Генконсульства в г.Шанхае, по состоянию на 25 января 2020 года число умерших от пневмонии типа коронавируса достигло 41 человека, зараженных – 1287, еще 1965 человек находятся под наблюдением медиков с подозрением на заболевание. Среди них узбекские граждане не числятся, сообщает МИД Узбекистана.

С целью предотвращения дальнейшего распространения вирусной пневмонии власти КНР закрыли на карантин г.Ухань и 12 других городов провинции Хубэй, местные власти рекомендуют жителям не покидать помещения во время санитарной обработки с учетом большой опасности заражения вирусом в многолюдных местах.

В связи с введенным карантином соответствующие органы власти отказывают всем аккредитованным в КНР дипломатическим представительствам зарубежных стран относительно эвакуации иностранных граждан из городов, где объявлен карантин.

Таким образом, информация об эвакуации диппредставительствами других государств своих граждан после введения карантина не соответствует действительности.

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МИД и диппредставительства Узбекистана в Китае держат ситуацию на контроле и находятся постоянной связи с соответствующими властями для решения всех вопросов, в том числе по эвакуации при необходимости узбекских граждан.

Представители Посольства и Генконсульства поддерживают постоянный контакт с гражданами Узбекистана, в том числе через созданные в соцсети "WeChat" группы "Ухань 2020 Узбекистан" и "Uzbeks in Wuhan".

В настоящее время при Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Узбекистана организован штаб для мониторинга данной ситуации и принятия соответствующих мер по предотвращении распространения вируса в Узбекистане. Все прибывающие из потенциальных опасных регионов граждан будут брать под наблюдение.

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В связи с изложенным МИД напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории КНР, могут в необходимых случаях обратиться в любое время в Посольство нашей страны в Пекине по тел.: +86 135-1102-4242 (Бобур Яхяев), +86 139 1175-4476 (Шухрат Умиров), а также Генеральное консульство в г.Шанхае, тел.: +86 131-2255-5772 (Азиз Улугбеков).