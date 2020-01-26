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Пассажиры выходят с самолета в международном аэропорту в селе Тамчи, Иссык-Кульской области

Казахстан усилит санитарный и миграционный контроль на границе с Китаем

Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200126/13304905/Kazakhstan-usilivaet-sanitarnyy-i-migratsionnyy-kontrol-na-granitse-s-Kitaem.html

Власти страны разработали план действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которая охватила уже несколько стран.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Казахстан усилит санитарный и миграционный контроль на границе с Китаем из-за стремительного распространения коронавируса, передает Telegram-канал  Sputnik Ближнее зарубежье.

© Sputnik / Anna Ratkoglo
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Медики отныне будут наблюдать за всеми прибывающими из Китая.

Выезд в КНР в служебные командировки, по личным делам и в турпоездки будет ограничен.

Кроме того, будет приостановлен 72-часовой безвизовый режим для транзитных пассажиров из КНР.

Работу центра китайско-казахстанского приграничного сотрудничества "Хоргос" также временно приостановят.

Власти Казахстана намерены поддерживать связь с гражданами, находящимися на территории КНР (особенно в городе Ухань) и в случае необходимости экстренно их эвакуировать.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухане стало известно в конце декабря. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. 

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Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Предположительно источником вируса могли стать змеи, которых китайцы употребляют в пищу. Позднее медики заявили, что вирус передается от человека к человеку.

Случаи заражения зафиксированы и за пределами Китая, в частности, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Канаде.

По состоянию на 26 января число жертв нового опасного вируса в Китае достигло 57 человек.

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Теги:
Китай, вирус, Казахстан



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