Власти страны разработали план действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которая охватила уже несколько стран.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Казахстан усилит санитарный и миграционный контроль на границе с Китаем из-за стремительного распространения коронавируса, передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Медики отныне будут наблюдать за всеми прибывающими из Китая.

Выезд в КНР в служебные командировки, по личным делам и в турпоездки будет ограничен.

Кроме того, будет приостановлен 72-часовой безвизовый режим для транзитных пассажиров из КНР.

Работу центра китайско-казахстанского приграничного сотрудничества "Хоргос" также временно приостановят.

Власти Казахстана намерены поддерживать связь с гражданами, находящимися на территории КНР (особенно в городе Ухань) и в случае необходимости экстренно их эвакуировать.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухане стало известно в конце декабря. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Предположительно источником вируса могли стать змеи, которых китайцы употребляют в пищу. Позднее медики заявили, что вирус передается от человека к человеку.

Случаи заражения зафиксированы и за пределами Китая, в частности, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Канаде.

По состоянию на 26 января число жертв нового опасного вируса в Китае достигло 57 человек.