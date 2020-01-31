Вспышка коронавируса объявлена чрезвычайной ситуацией мирового значения

По всему миру заболели уже 7834 человек. Подавляющее большинство из них в Китае — 7736 случаев, остальные 98 приходятся на 18 стран мира.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщает RT.

"Рекомендовано присвоить временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV", - говорится в сообщении.

По информации организации, по всему миру заболели уже 7834 человек. Подавляющее большинство из них в Китае — 7736 случаев, остальные 98 приходятся на 18 стран мира.

При этом эксперты подтвердили восемь случаев передачи вируса от человека к человеку.

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Как отметил генеральный директор ВОЗ, сейчас в тяжелом состоянии находятся 1370 человек, при этом 170 заболевших скончались. По его словам, еще у 12 167 выявили подозрение на заболевание.

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Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй, возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, началась в конце декабря 2019 года. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.