09:31 31 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.89
  • EUR10541.66
  • USD9563.33
Поиск

Вспышка коронавируса объявлена чрезвычайной ситуацией мирового значения

© Sputnik / Анна Раткогло
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (39)
29 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1331/87/13318749.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200131/13347975/Vspyshka-koronavirusa-obyavlena-chrezvychaynoi-situatsiey-mirovogo-znacheniya.html

По всему миру заболели уже 7834 человек. Подавляющее большинство из них в Китае — 7736 случаев, остальные 98 приходятся на 18 стран мира.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщает RT.

"Рекомендовано присвоить временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV", - говорится в сообщении.

По информации организации, по всему миру заболели уже 7834 человек. Подавляющее большинство из них в Китае — 7736 случаев, остальные 98 приходятся на 18 стран мира.

При этом эксперты подтвердили восемь случаев передачи вируса от человека к человеку.

Алишер Шадманов выступил за приостановление выдачи виз гражданам Китая >>

Как отметил генеральный директор ВОЗ, сейчас в тяжелом состоянии находятся 1370 человек, при этом 170 заболевших скончались. По его словам, еще у 12 167 выявили подозрение на заболевание.

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов выступил за временное приостановление выдачи виз гражданам Китая из-за коронавирусной инфекции.

Сколько студентов из Узбекистана находятся сейчас в КНР >>

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй, возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, началась в конце декабря 2019 года. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Китайский коронавирус: симптомы и меры предосторожности
© Sputnik .
Китайский коронавирус: симптомы и меры предосторожности
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (39)
Теги:
Угрозы, ВОЗ, Китай, Китай, заболевания, болезнь, Медицина, Эпидемия, вирус, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море
Уничтожение мира за 30 минут: 5 подлодок, способных на это - фото
Что происходит в Ухане на самом деле? Кыргызстанка сняла видео
Что происходит в Ухане на самом деле? — кыргызстанка о ситуации в городе
Китайский коронавирус: симптомы и меры предосторожности
Китайский коронавирус: симптомы и меры предосторожности

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться