ООН создали банк данных о качестве воздуха

На текущий момент доступ к такой базе уже имеют более 15 миллионов пользователей по всему миру.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В Абу-Даби стартовал новый проект - крупнейший в мире банк данных о качестве воздуха, сообщается на официальном сайте.

"Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программа ООН по населенным пунктам (Хабитат) создали крупнейший банк данных о качестве воздуха. В нем в реальном времени регистрируется информация о составе твердых частиц в воздухе", - говорится в публикации.

В настоящее время в базу поступают данные от более 4 тысяч провайдеров, включая правительства. Доступ к базе уже имеют более 15 миллионов пользователей.

ООН напоминает, что на сегодня 9 из 10 человек, а это 92 процента населения земли, дышат воздухом, уровень загрязнения которого превышает допустимые нормы.

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Загрязненный воздух является причиной преждевременной смерти примерно 4,2 млн человек в год.

По оценкам Всемирного банка, ежегодные расходы на здравоохранение и социальное обеспечение в связи с загрязнением воздуха составляют 5 триллионов долларов, а потенциальный доход сокращается вплоть до 225 млрд долларов.

По данным Узгидромета, "плохой" воздух в Ташкенте обусловлен вредными выбросами от городского автотранспорта, промышленных предприятий - ТЭС и ТЭЦ, котельных, металлургических производств.

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Основными веществами, загрязняющими столичный воздух, являются пыль, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы и аммиак, среднегодовые концентрации которых в отдельные месяцы превышают предельно допустимые концентрации.

Из всех районов самые высокие превышения по диоксиду азота были зафиксированы в Яшнабадском районе - 2,5 ПДК (предельно допустимая концентрация) в 2019 году. Судя по количеству превышений, можно выявить самые загрязненные районы Ташкента - Чиланзарский и Мирабадский районы.

Наименее загрязненными являются Яккасарайский и Кибрайский районы.