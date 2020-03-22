Первый самолет ВКС РФ со специалистами и оборудованием вылетел в Италию

Россия отправит в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Воздушное судно ВКС РФ отправилось с аэродрома "Чкаловский" в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Уточняется, что самолет доставит на авиабазу ВВС Италии "Практик де Маре" (30 километров юго-западнее Рима) передовую группу военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.

В субботу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом и изложил ее конкретные параметры.

В Минобороны РФ сообщили, что Россия отправит в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Напомним, что 6 марта в связи с распространением в Италии эпидемии коронавируса при Посольстве Узбекистана в Риме был создан Оперативный штаб. Установлены и на регулярной основе поддерживаются контакты с соотечественниками. Для студентов из Узбекистана созданы 2 группы в мессенджере Telegram - "Наши студенты в Италии" и "Tashkent-Torino-2019/2020".

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"По согласованию с итальянской стороной перенесены на более поздние сроки более 20 визитов в Италию делегаций министерств и ведомств Узбекистана, хокимиятов Самаркандской и Кашкадарьинской областей", - говорится в сообщении министерства.

По последним данным, всего в мире заражено более 300 тысяч человек, из них 13 049 скончались, свыше 92 тысяч выздоровели.

Министерство обороны РФ Россия окажет помощь Италии в борьбе с COVID-19

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация зафиксирована в Италии, Испании, Китае и Иране.