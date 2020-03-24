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Молодожены, архивное фото

В Казахстане налаживают практику проведения онлайн-свадеб

Pixabay
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200324/13748213/V-Kazakhstane-nalazhivayut-praktiku-provedeniya-onlayn-svadeb.html

Узаконить отношения, разделить радость с близкими и отметить важное событие можно дистанционно. Доказано казахскими молодоженами.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Карантин в Нур-Султане помешал влюбленной паре сыграть свадьбу: Азамат и Асель должны были пожениться 22 марта.

Банкет пришлось отменить, но брак они все-таки заключили по мусульманскому обряду. Пригласили имама и поженились дома в узком кругу родных.
В Казахстане начали проводить онлайн-свадьбы
Аlmaty.tv
В Казахстане начали проводить онлайн-свадьбы

Родители невесты живут в Арыси. С ними и другими родственниками молодожены были на связи через видеозвонок.

Свадьба
© CC0 / pixabay
В Узбекистане установлены размеры штрафов за пышные свадьбы

Пожелания тоже принимали через коллективный чат в мессенджере.

Напомним, в Узбекистане также с 23 марта запретили проведение свадеб и других торжеств из-за ситуации с коронавирусом.

В случае крайней необходимости церемонию можно провести, но только с участием 10-15 человек.

По последним данным, в Узбекистане проходят лечение 49 инфицированных коронавирусом, около 13 тысяч человек находятся на профилактическом карантине — часть в больницах, остальные — дома на самоизоляции.

Теги:
свадьба, Казахстан, Карантин, коронавирус



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