В Казахстане налаживают практику проведения онлайн-свадеб

Узаконить отношения, разделить радость с близкими и отметить важное событие можно дистанционно. Доказано казахскими молодоженами.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Карантин в Нур-Султане помешал влюбленной паре сыграть свадьбу: Азамат и Асель должны были пожениться 22 марта.

Банкет пришлось отменить, но брак они все-таки заключили по мусульманскому обряду. Пригласили имама и поженились дома в узком кругу родных.

Аlmaty.tv В Казахстане начали проводить онлайн-свадьбы

Родители невесты живут в Арыси. С ними и другими родственниками молодожены были на связи через видеозвонок.

Пожелания тоже принимали через коллективный чат в мессенджере.

Напомним, в Узбекистане также с 23 марта запретили проведение свадеб и других торжеств из-за ситуации с коронавирусом.

В случае крайней необходимости церемонию можно провести, но только с участием 10-15 человек.

По последним данным, в Узбекистане проходят лечение 49 инфицированных коронавирусом, около 13 тысяч человек находятся на профилактическом карантине — часть в больницах, остальные — дома на самоизоляции.