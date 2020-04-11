В Кыргызстане сотрудники полиции запустили флешмоб с антисептиками — видео

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Комендатура Бишкека запустила флешмоб, призывающий соблюдать правила гигиены.

Посыл челленджа такой: не забывайте обрабатывать руки антисептиком, потому что это одна из мер, которая позволит вам защитить и себя от COVID-19, и ваших близких.

По последним данным, в Кыргызстане зафиксировано 339 случаев заражения, 44 человека выздоровели, пятеро скончались.

Власти республики принимают активные меры по противодействию распространения COVID-19 в стране.

Так, к примеру, в ряде городов и областей до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. В Бишкеке ввели комендантский час — с 20.00 до 7.00 гражданам запрещено выходить на улицу, однако, разумеется, есть исключения.

К борьбе с пандемией присоединяются не только различные ведомства, но и местные бизнесмены. Они разработали дезинфицирующие установки для автотранспорта и пешеходов и подарили их столице.