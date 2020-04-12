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Штаб-квартира ОПЕК в Вене

Новое заседание ОПЕК+ состоится 12 апреля - минэнерго Азербайджана

© Flickr / alex.ch Follow
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200412/13908406/Novoe-zasedanie-OPEK-sostoitsya-12-aprelya---minenergo-Azerbaydzhana.html

Встреча является частью консультаций по вопросам, возникшим на девятом совещании министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Новое заседание ОПЕК+ состоится сегодня, в режиме онлайн, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы, советника министра энергетики Азербайджана Замину Алиеву.

Нефтяная платформа
© Sputnik / Alexey Danichev
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"Сегодня в 20:00 по бакинскому времени (21:00 узб) министры стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, встретятся в режиме онлайн. Встреча является частью консультаций по вопросам, возникшим на Девятом совещании министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. На встрече под председательством министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абделя Азиза бен Сальмана, и сопредседательством российского министра энергетики Александра Новака примут участие министры стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, которые принимают участие в Декларации о сотрудничестве", - сообщила Алиева.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов также примет участие в обсуждениях министров ОПЕК+.

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Добыча нефти
© REUTERS / Sergei Karpukhin
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Следует отметить, что 9 апреля на совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, было принято решение о сокращении суточной добычи нефти с 1 мая по апрель 2022 года в три этапа, по 10-8-6 миллионов баррелей соответственно, уточнила Алиева.

Нефтяные котировки обвалились 6 марта более чем на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта.

В результате стоимость барреля североморской нефтяной смеси марки Brent достигла минимума с января 2016-го, WTI – с февраля того же года.

Теги:
заседание, Нефть, Азербайджан, ОПЕК



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