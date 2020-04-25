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COVID-19 сокращает продолжительность жизни — новое открытие ученых

© Sputnik / Стрингер
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Вспышка нового типа коронавируса в Китае (407)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200425/14000839/COVID-19-sokraschaet-prodolzhitelnost-zhizni--novoe-otkrytie-uchenykh.html

Специалисты пришли к выводу, что средняя продолжительность жизни человека сократилась из-за коронавируса в среднем на 10 лет.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Шотландские ученые опубликовали исследование относительно влияния коронавируса на продолжительность жизни человека, передает РИА Новости. 

© Sputnik / Александр Кряжев
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Так, специалисты пришли к выводу, что COVID-19 сократил ее в среднем на 10 лет.

Ученые взяли данные по смертности пациентов в Италии и сопоставили со шкалой, разработанной ВОЗ, которая позволяет рассчитать потерянные из-за болезней года жизни.

Исследование показало следующее: жизнь мужчин, умиравших от коронавируса, сократилась в среднем на 13 лет, женщин — на 11 лет.

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"В то время, как СМИ сосредоточили внимание на влиянии вируса на «людей с сопутствующими заболеваниями», поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса", — отметил один из авторов публикации Дэвид Макаллистер. 

Количество инфицированных в мире превысило 2,79 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 196 тысяч человек, выздоровели — свыше 781 тысячи.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (407)
Теги:
здоровье, Ученые, коронавирус



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