Пациенты, повторно заболевшие COVID-19, не заразны — врачи

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Медики из Южной Кореи выдвинули новую теорию относительно заразности коронавируса.

По их мнению, пациенты, у которых после выздоровления повторно обнаруживают COVID-19, не могут стать разносчиками заболевания.

Между тем в Южной Корее выявлено уже как минимум 222 случаев повторного обнаружения вируса у пациентов, которые выздоровели и были выписаны из больниц.

Как врачи объясняют свою теорию: несмотря на то, что обычный анализ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) показывает наличие гена COVID-19 в организмах данных пациентов, он все же не отражает того, в каком именно состоянии находится вирус, это "какая-то его часть, мертвые клетки или отходы".

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Сейчас специалисты проводят анализ 39 образцов, который бы подтвердил обоснованность выдвинутой теории.

В дальнейшем медики планируют проверить всех людей, которые переболели COVID-19 и повторно им заразились.

Однако промежуточные результаты уже есть. Они показали, что данные пациенты не заразны. Что касается самого вируса, то он в организме есть, но он не размножается.

"Касательно полученных нами 39 образцов мы полагаем, что во всех из них вирус не живой и не заразен, более того, по результатам дополнительной проверки контактировавших с такими пациентами на случай повторного и дальнейшего заражения установлено, что те более не заразны", - заявил замглавы организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве РК Квон Чжун Ук.

Также сейчас ученые из Южной Кореи изучают образцы крови выздоровевших пациентов, в которых уже содержатся антитела к коронавирусу.

На данный момент, важно понять, как долго сохраняется жизнеспособность антител. Это, в свою очередь, позволит узнать, насколько ощутимым будет "лечебный" эффект сыворотки крови, которую планируется перелить зараженным коронавирусом.

Данный метод лечения тяжелобольных COVID-19 также осваивают и в Узбекистане.