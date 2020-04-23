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Медик в машине скорой помощи

Пациенты, повторно заболевшие COVID-19, не заразны — врачи

© Sputnik / Алексей Майшев
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200423/13989574/Patsienty-povtorno-zabolevshie-COVID-19-ne-zarazny--vrachi.html

Также специалисты проверяют новый метод лечения инфицированного путем переливания крови человека, выздоровевшего от коронавируса.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Медики из Южной Кореи выдвинули новую теорию относительно заразности коронавируса. 

© Sputnik / Александр Кряжев
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По их мнению, пациенты, у которых после выздоровления повторно обнаруживают COVID-19, не могут стать разносчиками заболевания.

Между тем в Южной Корее выявлено уже как минимум 222 случаев повторного обнаружения вируса у пациентов, которые выздоровели и были выписаны из больниц.

Как врачи объясняют свою теорию: несмотря на то, что обычный анализ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) показывает наличие гена COVID-19 в организмах данных пациентов, он все же не отражает того, в каком именно состоянии находится вирус, это "какая-то его часть, мертвые клетки или отходы".

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Сейчас специалисты проводят анализ 39 образцов, который бы подтвердил обоснованность выдвинутой теории.

В дальнейшем медики планируют проверить всех людей, которые переболели COVID-19 и повторно им заразились. 

Однако промежуточные результаты уже есть. Они показали, что данные пациенты не заразны. Что касается самого вируса, то он в организме есть, но он не размножается.

"Касательно полученных нами 39 образцов мы полагаем, что во всех из них вирус не живой и не заразен, более того, по результатам дополнительной проверки контактировавших с такими пациентами на случай повторного и дальнейшего заражения установлено, что те более не заразны", - заявил замглавы организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве РК Квон Чжун Ук.

Также сейчас ученые из Южной Кореи изучают образцы крови выздоровевших пациентов, в которых уже содержатся антитела к коронавирусу.

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© CC0 / Unplash / Dhruv Deshmukh
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На данный момент, важно понять, как долго сохраняется жизнеспособность антител. Это, в свою очередь, позволит узнать, насколько ощутимым будет "лечебный" эффект сыворотки крови, которую планируется перелить зараженным коронавирусом.

Данный метод лечения тяжелобольных COVID-19 также осваивают и в Узбекистане.

Теги:
врачи, Южная Корея, здоровье, коронавирус



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