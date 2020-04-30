В ВОЗ попросили содействия России в борьбе с COVID-19 в Таджикистане

В организации отметили важность российской помощи с технической и политической точек зрения. Отметим, что сегодня стало известно о первых случаях инфицирования на территории Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обратились к России с просьбой поучаствовать в работе экспертной миссии, которая прибудет в Таджикистан и Туркменистан для оценки эпидемиологической ситуации.

"Я хотел бы попросить вашей помощи в привлечении экспертов ваших центров для участия в работе экспертной миссии", — заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в обращении к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Клюге подчеркнул, что его очень беспокоит эпидемиологическая обстановка в странах, где еще недавно утверждалось, что нет ни единого случая заражения COVID-19, хотя, при этом, была отмечена растущая смертность от атипичной пневмонии.

По словам представителя ВОЗ, российская помощь и с технической, и с политической точки зрения сейчас необходима.

Клюге также отметил, что попросил РФ передать лидерам Таджикистана и Туркменистана, чтобы те внимательно относились к рекомендациям ВОЗ по борьбе с COVID-19.

Напомним: на прошлой неделе в организации заявили о намерении выяснить, действительно ли в эти республики не проник COVID-19, как утверждали власти.

Экспертная миссия прибудет в Таджикистан и Туркменистан и проведет проверку во всех городах, медицинских учреждениях и важных объектах стран, после чего вынесет свой вердикт.

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Сегодня между тем стало известно о первых случаях инфицирования COVID-19 на территории Таджикистана. Речь шла о 15 заболевших.