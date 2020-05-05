За неделю к акции "Бессмертный полк" присоединились более 600 тысяч человек

Поучаствовать в "Бессмертном полке" могут и те, у кого не сохранились фотографии ветеранов: это поле анкеты можно не заполнять.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Более 600 тысяч человек оставили заявки на участие в виртуальном шествии "Бессмертный полк онлайн".

"Ровно неделя прошла с начала регистрации в виртуальном шествии "Бессмертный полк онлайн". С каждым днем популярность этой акции набирает обороты - на участие в шествии поступило более 600 тысяч анкет", - рассказали организаторы акции.

При этом теперь поучаствовать в "Бессмертном полке" могут и те, у кого не сохранились фотографии ветеранов: это поле анкеты можно не заполнять. Кроме того, из формы заявки убрали указание степени родства с публикуемым героем войны, а также даты рождения и смерти.

Принять участие в проекте "Бессмертный полк онлайн" можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/.

Чтобы рассказать о подвиге своего ветерана Великой Отечественной в соцсетях, нужно подписать пост хештегами: #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню.

Хуторской: на сайте "Бессмертного полка" портреты ветеранов останутся навечно >>

Напомним, 16 апреля президент России отложил торжества в честь Дня Победы из-за пандемии. Путин поручил силовым ведомствам изменить график проведения праздничного парада, подчеркнув, что речь идет не об отмене, а о переносе мероприятия.

"Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведём все запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем 2020 году. Тем более, что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы. Обнимем тогда наших ветеранов, будет и наш главный парад в Москве на Красной площади, и, конечно, шествие "Бессмертного полка". Обязательно будет", - сказал Путин.