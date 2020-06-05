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Государственный департамент США

Только смерти и разрушения: Захарова назвала итог "удачного проекта" для Госдепа

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200605/14297528/Tolko-smerti-i-razrusheniya-Zakharova-nazvala-itog-udachnogo-proekta-dlya-Gosdepa.html

Министерство иностранных дел России отреагировало на заявления Госдепа США о роли России на Ближнем Востоке.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Официальный представитель МИД Мария Захарова, прокомментировала высказывание помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, Россия должна "убраться с Ближнего Востока", поскольку играет там "деструктивную роль", сообщает РИА Новости.

При этом Захарова призвала вспомнить результаты политики Вашингтона в регионе.

"Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным? Не можем припомнить. Только смерти и разрушения", - заявила представитель МИД. - Хотя, возможно, именно так Шенкер видит итог "удачного проекта".

Россия с 2015 года по просьбе официальных сирийских властей оказывает военную и иную помощь Арабской Республике в борьбе с терроризмом и восстановлении страны. Соединенные Штаты находятся в стране без разрешения официальных властей.

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Напомним, директор центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин также прокомментировал этот вызов представителя Госдепа. По мнению эксперта, это многозначительное замечание, которое свидетельствует о том, что долгосрочная американская стратегия направлена на дестабилизацию режимов Ближнего и Среднего Востока, превращению стран региона в бурлящий котел, когда можно "ловить рыбку в мутной воде".

Теги:
внешняя политика, Госдепартамент США, МИД России, Мария Захарова



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