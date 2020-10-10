Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подаст в отставку

Согласно законодательству республики, при отставке президента его полномочия переходят в исполнение спикера парламента.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Действующий президент Кыргызстана намерен уйти в отставку, сообщил в парламенте кандидат на пост премьер-министра Садыр Жапаров. По его словам, перед заседанием он разговаривал об этом с Жээнбековым.

Согласно законодательству Кыргызстана, при отставке президента его полномочия переходят в исполнение спикера парламента. Однако он подал заявление на увольнение. Теперь все обязанности главы государства должны перейти к премьер-министру.

Ранее в Кыргызстане вспыхнули протесты в связи с результатами парламентских выборов. Был назначен временный премьер-министр и спикер парламента. Депутаты выступили за отставку главы республики: они запустили процедуру импичмента.

Кроме того, в Социал-демократической партии Кыргызстана заявили, что экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был задержан.

Позже информацию подтвердили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности. Атамбаева задержали на территории его особняка в Кой-Таше. Ему намерены предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в Бишкеке.