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Баку и Ереван договорились не стрелять по мирным объектам и населению

Ruptly, Sputnik, Министерство обороны Азербайджана, Министерство обороны Армении
В мире
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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (29)
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Также по итогам встречи конфликтующие стороны договорились в течение недели предоставить списки пленных для возможного обмена.

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Азербайджан и Армения договорились не целиться в невоенные объекты и мирное население в Нагорном Карабахе. При этом стороны в течение недели должны предоставить списки пленных для возможного обмена.

Об этом говорится в совместном заявлении Минской группы ОБСЕ, которое опубликовали по итогам переговоров в Женеве 30 октября.

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Пресс-служба президента Азербайджана
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В Женеве главы МИД двух стран встретились также с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Они также провели консультации с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком, президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером и верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По итогам встречи сторонам удалось добиться следующих договоренностей:

  • Не наносить преднамеренные удары по гражданскому населению и невоенным объектам;
  • Активно участвовать в операциях по поиску и обмену останками погибших на поле боя и обеспечить безопасность таких работ;
  • Передать в ОБСЕ и в Международный Красный Крест списки военнопленных для доступа к ним и возможного обмена в будущем;
  • Составить списки вопросов и комментариев по поводу возможных механизмов проверки прекращения огня в соответствии с принятыми 10 октября решениями.

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Бои в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

Страны уже несколько раз договаривались о перемирии: сначала с 10 октября, потом с 18 октября, а затем с 26 октября. Все режимы прекращения огня были сорваны – стороны обвиняли друг друга в нарушениях и продолжали боевые действия.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (29)
Теги:
Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах



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